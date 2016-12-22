Birçok farklı dine ev sahipliği yapan, kültürüyle, müzikleriyle, gelenekleri ve Bollywood’u ile adından çokça söz ettiren Hindistan, eşsiz baharatların lezzet kattığı yemekleriyle de dikkat çekiyor. Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un dünya mutfaklarını misafirleriyle buluşturduğu IST TOO’ya Shangri-La New Delhi’den konuk şef olarak gelen başarılı ve deneyimli ünlü Şef Laxmi Kant Sharma’nın leziz dokunuşları ile zenginleşecek bu geleneksel yemekler baharat tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Festivalin zengin menüsünde krema, baharat ve tereyağı ile marine edilmiş “Butter Chicken”, soğan ile harmanlanan; tavuk, et ve sebze seçenekleri olan kızarmış pilav “Biryani”, domates ve kremayla hazırlanan siyah mercimek yemeği “Dal Makhani” gibi Hindistan’a özgü birçok geleneksel lezzetin yanı sıra farklı pişirme teknikleri ve lezzetleri ile sarımsaklı, peynirli ve tereyağlı ekmek çeşitleri de bulunuyor.

Ünlü Şef Laxmi Kant’ın eşsiz dokunuşları ile baharat şölenine dönüşecek olan festivalde, 15-31 Ekim tarihleri arasında servis edilecek özel a la carte menüsü ile lezzet tutkunları uzak diyarlarda bir gezintiye çıkacak. Baharat ve lezzet bakımından son derece zengin olan bu kültürde yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor.