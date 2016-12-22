Festivalin zengin menüsünde krema, baharat ve tereyağı ile marine edilmiş “Butter Chicken”, soğan ile harmanlanan; tavuk, et ve sebze seçenekleri olan kızarmış pilav “Biryani”, domates ve kremayla hazırlanan siyah mercimek yemeği “Dal Makhani” gibi Hindistan’a özgü birçok geleneksel lezzetin yanı sıra farklı pişirme teknikleri ve lezzetleri ile sarımsaklı, peynirli ve tereyağlı ekmek çeşitleri de bulunuyor.
Ünlü Şef Laxmi Kant’ın eşsiz dokunuşları ile baharat şölenine dönüşecek olan festivalde, 15-31 Ekim tarihleri arasında servis edilecek özel a la carte menüsü ile lezzet tutkunları uzak diyarlarda bir gezintiye çıkacak. Baharat ve lezzet bakımından son derece zengin olan bu kültürde yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor.
Fame Residence Lara Otel çalışanları, 'Personel...
Tefal, tüm dünyada 60'ıncı yılını kutluyor
Hostech by TUSİD kapılarını açtı
Le Cordon Bleu ile çay saati sohbetleri devam...
Gıda sektörü ‘sürdürülebilir’ üretim...
Ekim ayında MSA'nın lezzetli workshopları...
Go Meso'nun lezzetli etkinlikleri Hint Kültürü...
Mövenpick Hotel Istanbul’da sağlıklı İtalyan...
|E-Dergi
|Dosya
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!