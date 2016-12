‘Çok iyi pizza, çok iyi fiyat’ sloganıyla yola çıkan ve kendine has reçetelerini taze malzemelerle hazırlayıp, İtalya’dan gelen özel fırınında, kağıt inceliğindeki çıtır hamuruyla pişiren Bafetto, mönüsünü yeniledi. Yeni mönüde hem pizza çeşitlerini arttıran hem de lazanya, Cannelloni, kinoalı tavuk salatası gibi yeni lezzetleri ve trelatte, çıtır kadayıflı muhallebi gibi yeni tatlıları ekleyen Bafetto’da ne yiyeceğinize karar vermekte zorlanacaksınız. Baby ıspanak, enginar kalbi, domates, sarımsak ile Soho, karabiberli fume et, roka, parmesan ile Paris, dana jambon, patlıcan, mantar ve marine domates ile Barcelona yeni pizzalardan bazıları… Mönüye dahil olan en yeni lezzetler ise Bolognese ve sebzeli alternatiflerle Lazanya ve yine Bolognese ile ıspanak-peynir alternatifleriyle Cannelloni… Salatalar ise kinoalı tavuk salatasıyla artık daha bir zengin… Yemek sonrası tatlı sevenler için ise karamelin eşsiz lezzetini kendine uyarlayan trelatte, pizzanın üzerine iyi gidecek bir seçenek olarak sunuluyor. Anneannelerimizden yadigar tarifiyle çıtır kadayıflı muhallebi ise tam bir nostalji rüzgarı…Haftanın her günü 11:00-24:00 saatleri arasında açık olan Bafetto’da tüm pizzalar, tam buğday hamuru seçeneğiyle de yapılabiliyor. Fark yaratan lezzetleriyle Bafetto, Şaşkınbakkal, Caddebostan, Ataşehir ve Astoria AVM olmak üzere dört ayrı mekanında sizi beklerken, bir telefon siparişiyle de lezzetlerini evinize veya ofisinize kadar getiriyor.