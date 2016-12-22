360 Entertainment Group tarafından tarihi atmosferi bozulmadan hayata geçirilen İstanbul ile özdeş mekan 1924, 1920’lerden günümüze İstanbul klasikleri arasında önemli bir yer tutuyor. 1924, gümüş şamdanları, o yıllara ait çatal-bıçak-kaşık takımları, klasik haline gelmiş dokusu ve tarihi atmosferiyle geçmişi geleceğe taşıyor. Mekanda usta şefler tarafından hazırlanan Doğu Avrupa Mutfağı lezzetleri, damaklarda eşsiz tatlar bırakıyor. 1924, özel aksesuvarları, yemek esnasında piyano, arp, akordiyon dinletileri ve benzersiz dokusuyla İstanbul’da Rus kültürünü yaşatıyor.



Başta modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, dönemin ajanlarından Mata Hari, ünlü oyuncu Greta Garbo, yazar Agatha Christie ve İspanya Kralı gibi pek çok tanınmış simanın tercih ettiği Rus restoranı, eski kimliği ve yenilenmiş mimarisiyle aynı yerinde hizmet veriyor.

Geleneksel hale gelmiş şöhretli mekanı tekrar müdavimleriyle buluşturan 360 Group, tarihi değerlere sahip çıkarak, İstanbullulara özledikleri

ve bekledikleri bir restoranla tekrar buluşturuyor. Geçmişten bugüne sanatçıların, yazarların, şairlerin ve aydınların değişilmez mekanı olan 1924,