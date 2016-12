Geçtiğimiz yıl 60’ıncı yılını kutlayan Hilton İstanbul Bosphorus, her dönem İstanbul’un en önemli otelleri arasına girmeyi başarmış bir yatırım. Hem şehrin merkezinde olması hem yemyeşil bahçeler içerisinde yer alması da konuklarının tercih nedenleri arasında. Boğaz, şehir ve bahçe manzarası alternatiflerine sahip 500 özel odasında konuklarını ağırlayan Hilton İstanbul Bosphorus’un sunduğu konfor ve hizmet anlayışı, 1955’den beri kendini ispatlamış. Otelin konaklama alanında sunduğu ayrıcalıklar, yeme-içme alanlarında da hissedilebiliyor. Bünyesinde yer alan ana restoran Bosphorus Terrace Restaurant, manzarası ve rahat oturumuyla yaz aylarında sıklıkla tercih edilen Veranda Bar & Terrace, Kanton ve Çin Mutfağı’nın örneklerinin deneyimlendiği Dragon Restaurant, Lobby Lounge & Bar ve Pool Bar konuklarına özel anlar sunuyor.Hilton İstanbul Bosphorus’un mutfağı Alman Şef Andreas Scheuregger’a emanet. Scheuregger ayrıca Hilton Worldwide Üst Sınıf Oteller Türkiye Şefliği görevini yürütüyor. Scheuregger bu görevine “Bu otelleri yılda dört defa ziyaret ediyorum. Her otelin yapısı farklı, dolayısıyla gidip o havayı soluyorum. Otelin yapısını ve dinamiklerini özümsüyorum. Ardından mönü oluşumundan konsepte, maliyet ve fiyat konularına kadar birçok alanda danışmanlık desteği veriyorum” şeklinde tamamlıyor. 1997 yılında Hilton Munich ile Hilton otellerinde çalışmaya başlayan Şef Scheuregger’ın mutfağa giriş hikayesi çok daha eskilere dayanıyor. Hayali mühendis olmak olan şef için mutfak, üniversitede sadece para kazanabileceği bir hobiymiş. İki yıl içerisinde de hobisi şekil değiştirerek yapmak istediği mesleğe dönüşmüş. Kariyerinin başlarında Almanya’da bulunan Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan Andreas Scheuregger, İsviçre, Yunanistan, Danimarka, İngiltere, Nijerya gibi ülkelerde mutfakta farklı görevlerde bulunmuş. Otelin mutfağı ve mönüsünü konuşmaya başlıyoruz şefle. Misafir yorumları, beklentileri ve ihtiyaçları mönünün oluşmasına katkı sağlıyor. Scheuregger sistemlerini, “İnsanların yeme-içme alışkanlıkları değişiyor. Normalde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği olarak sıraladığımız alışkanlarımız zamanla farklılaştı. Artık insanlar kahvaltıdan bir süre sonra bir şeyler atıştırıyor, ya da 14:00 gibi bir sandviç yemek istiyorlar. Bu durum bizim hem restoran hem banket hem oda servisi mönülerimizi de etkiliyor. Dolayısıyla biz bütün mönüleri oluştururken, bu tür değişikliklere ve alışkanlıklara dikkat etmek durumundayız” sözleriyle anlatıyor.Andreas Scheuregger mutfakta Alman disiplinine sahip. Anahtar kelimesinin ‘planlı çalışmak’ olduğunu söylüyor Scheuregger ve ekliyor: “Mutfakta sürprizlerden hoşlanmıyorum. Her gün her şeyi aynı zamanda yaparım. Günlük kontrol etmem gereken çok fazla şey var. Koşturmacılı bir ortamda organize bir şekilde çalışmazsanız zaman kaybı yaşarsınız. Organize çalışmak oluşabilecek kötü sürprizleri limitliyor. Birçok kişiyi besliyoruz ve böyle bir yerde sürprize yer yok. Bu şekilde yeni şeyler denemeye, pişirmeye de zaman kalıyor. Fikirleri üretiyorum şeflerimin uygulamasını istiyorum. Ben şeflerime şu şekilde yapın demektense, altında yatan ruhu hissetmelerini sağlamayı tercih ediyorum.”Bosphorus Terrace Restaurant’ta Türk ve Akdeniz mutfaklarının örnekleri sunuluyor. Geleneksel motiflere yer verilen sade bir dekorasyona sahip mekan, 160 kişilik kapasiteye sahip. Sabah 06:00’da başlayan servis gece 23:30’a kadar devam ediyor. Restoran çoğu zaman açık büfe hizmet vermesinin yanı sıra A La Carte hizmet de sunuyor. Ayrıca her hafta Salı ve Cuma günleri keyifli gecelere imza atıyor. Salı akşamları restoranın konsepti, İtalyan Gecesi. İtalyan lezzetleri İtalyan şaraplarıyla konuklara servis ediliyor. Cuma akşamları ise artık geleneksel hale gelmiş Balık Gecesi. Balık ve meze büfesi kuruluyor, konukların isteklerine göre siparişleri hazırlanıyor. Tüm bunlara ise canlı müzik eşlik ediyor. Bosphorus Terrace Restaurant’ta Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü gibi özel günlerde çeşitli etkinlikler her zaman söz konusu.Hilton İstanbul Bosphorus’un mutfağında 43 kişilik bir ekip bulunuyor. Mutfağa giren ürünler konusunda da hassas davranılıyor. Doğru görünmeyen ya da eksik kalan bir nokta olduğunda ürün tedariki anında kesiliyor. Manzarası ve rahat oturumu nedeniyle konukların severek vakit geçirdiği Veranda Bar & Terrace, yaz aylarında ana restoran gibi hizmet veriyor. Ayrıca özel bir mönüye sahip. Her sezon mönüsünde değişiklikler olan Veranda Bar & Terrace’da geçtiğimiz yıl deniz ürünleri ağırlıklı bir mönü konuklara sunulmuş. Scheuregger, yeni sezon mönüler üzerinde çalışmaların devam ettiğini ifade ediyor. Bu sezon mönü çalışmalarına yön veren nokta, konukların artan duyarlılığı ve farkındalığı… Öyle ki glütensiz yemek ve tatlılar, vegan ve vejetaryen seçenekler Hilton İstanbul Bosphorus’un mönülerinde etkisini gösterecek. Scheuregger, “Oda servisi mönüsünde yer alan her bölümde bir tane vegan seçenek olacak. Aynı zamanda lobideki mönüde de vegan seçenekler olacak. Dikkatli çalışmamız gereken bir konu, çünkü güzel görünmeli, yemek isteyebileceğiniz bir şey olmalı ve içerisinde hayvansal gıda barındırmamalı” diyor.