22 Aralık 2016 Perşembe
  • Ana Sayfam Yap
  • Favorilere Ekle
  • Künye
  • İletişim

    • Etem ile Aslı, Assos'ta lezzet düşkünlerini bekliyor

    Assos Babakale yolu üzerinde Bektaş köyünden sahile muhteşem Midilli manzarası eşliğinde Sivrice koyuna indiğinizde meydandaki çeşmenin tam karşısında Ege’ye, maviye, yemeğe ve birbirine aşkla bakan bir çift ile karşılacaksınız: “Etem ile Aslı”.

    22 Haziran 2016 Çarşamba 16:42
    Etem ile Aslı, Assos'ta lezzet düşkünlerini bekliyor

    2015 Nisan'ında radikal bir kararla İstanbul’u kurumsal hayatlarını evlerini bırakıp yıllardır özlemini duydukları Ege’ye Sivrice koyunda kavuşmuşlar. 10 Mayıs 2015’te açılan restoranda karı koca dışında çalışan yok. Bundan dolayı genelde rezervasyonla çalışan bu küçük mekanda sıra dışı kalabalıklarda herkes bir işin ucundan tutuyor.

    Sezonu Nisan ayında Kiriş çiçekleriyle başlayıp güneşin denize battığı Kasım ayı sonuna kadar sürdürmekte iddialı olan ikili, her mevsimi ayrı güzel olan bu koyu daha çok paylaşmak için müşterilerine bu detayı sürekli hatırlatıyor.

    Hayatlarında lezzet peşinde gezdiklerini, mönülerinde bulunan değişik tatlardan anlamanız mümkün olan Etem ile Aslı, mezeleri, ara sıcakları ve ızgaralarıyla (et, balık) bulundukları çevreye farklı bir soluk katıyor. Zahter (yabani dağ kekiği), humus, tahinli patlıcan, kırmızılı (kendilerine has yorumladıkları bir ezme), Rum cacığı (deniz börülcesi ile), Bosna’dan özel gelen kuru et, isli uskumru mezelerden birkaçı. Ara sıcak olarak ahtapot ızgarayı, kendilerine has marine ile tereyağında acı biber salçalı karides ve balıklı börek yiyebilirsiniz. Ana yemek olarak balıkları günlük olarak bölgedeki balıkçılardan seçiyorlar, Temmuz ortasından itibaren mutlaka her gün asma yaprağında sardalye bulunduruyorlar. Ayvacık’ın etinin lezzetini tüm Türkiye bilirken mangalın üzerinden bu tadı da eksik etmek istememişler ve deniz ürünü tercih etmeyenler için  köfte sucuk pirzola güzel bir seçenek olmuş. Tatlı olarak mevsimine göre dondurmalı incir kebabı, her daim tahinli kireçte kabak, helvalı katmer ve meşhur Yahya Usta’nın dondurmaları tatlıcıları bekliyor.

    www.etemileaslininyeri.com     da söyledikleri gibi;

    “İster ilham olsun ister sohbet,

    ister huzurlu bir dinlence,

    ister ay ışığında keyifli bir gece...

     Etem ile Aslı yolu düşen herkese aşk dolu lezzetlerle eşlikte.”


    Anahtar Kelimeler: Etem Ile AslıAssos MekanlarıRestoran

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    E-Dergi   Dosya
    Gastronomi Dergisi   Gastronomi Abonelik
    Gastronomi Dergisi ipad
    Gastronomi Dergisi Abonelik
    EN ÇOK OKUNANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    © Copyright 2016 Gastronomi Dergisi