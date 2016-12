2015 Nisan'ında radikal bir kararla İstanbul’u kurumsal hayatlarını evlerini bırakıp yıllardır özlemini duydukları Ege’ye Sivrice koyunda kavuşmuşlar. 10 Mayıs 2015’te açılan restoranda karı koca dışında çalışan yok. Bundan dolayı genelde rezervasyonla çalışan bu küçük mekanda sıra dışı kalabalıklarda herkes bir işin ucundan tutuyor.



Sezonu Nisan ayında Kiriş çiçekleriyle başlayıp güneşin denize battığı Kasım ayı sonuna kadar sürdürmekte iddialı olan ikili, her mevsimi ayrı güzel olan bu koyu daha çok paylaşmak için müşterilerine bu detayı sürekli hatırlatıyor.



Hayatlarında lezzet peşinde gezdiklerini, mönülerinde bulunan değişik tatlardan anlamanız mümkün olan Etem ile Aslı, mezeleri, ara sıcakları ve ızgaralarıyla (et, balık) bulundukları çevreye farklı bir soluk katıyor. Zahter (yabani dağ kekiği), humus, tahinli patlıcan, kırmızılı (kendilerine has yorumladıkları bir ezme), Rum cacığı (deniz börülcesi ile), Bosna’dan özel gelen kuru et, isli uskumru mezelerden birkaçı. Ara sıcak olarak ahtapot ızgarayı, kendilerine has marine ile tereyağında acı biber salçalı karides ve balıklı börek yiyebilirsiniz. Ana yemek olarak balıkları günlük olarak bölgedeki balıkçılardan seçiyorlar, Temmuz ortasından itibaren mutlaka her gün asma yaprağında sardalye bulunduruyorlar. Ayvacık’ın etinin lezzetini tüm Türkiye bilirken mangalın üzerinden bu tadı da eksik etmek istememişler ve deniz ürünü tercih etmeyenler için köfte sucuk pirzola güzel bir seçenek olmuş. Tatlı olarak mevsimine göre dondurmalı incir kebabı, her daim tahinli kireçte kabak, helvalı katmer ve meşhur Yahya Usta’nın dondurmaları tatlıcıları bekliyor.



www.etemileaslininyeri.com da söyledikleri gibi;

“İster ilham olsun ister sohbet,

ister huzurlu bir dinlence,

ister ay ışığında keyifli bir gece...

Etem ile Aslı yolu düşen herkese aşk dolu lezzetlerle eşlikte.”