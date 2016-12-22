Son yıllarda Türkler için de önemli bir tatil destinasyonu haline gelen Yunan Adaları’ndan esinlenilen Greecology, modern yorumuyla bulunduğu Cihangir’e ayrı bir hava katıyor. Yalın ve modern dekorasyon içinde misafirlerin, özellikle de Yunan Adaları’na düşkün olanların kendilerini oralarda hissetmelerine özen gösterilmiş. Elbette bunu yaparken en büyük destek de mönüden geliyor. Yunan ve Akdeniz Mutfağı’nın zeytinyağlıları ve deniz mahsullerinin başrolde olduğu mönüye, risottolar, makarnalar ve mezeler eşlik ediyor. Mönüde yer alan etnik ve geleneksel yemekler olan spanakopita, keftedes ve musakka dikkat çekiyor. Daha önce Türkiye’de yapılmamış olan Gyro ve Greek tzatzki burger da mekanın favori yiyecekleri arasında tadılmayı bekliyor.





Kahvaltıyla

güne mutlu başlayın