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    • Greecology, Cihangir'de 'Yunan Adaları' konsepti

    Yunan Adaları’ndaki modern yorumlu, Yunan konseptli restoran ve cafelerden ilham alan Greecology, Cihangir’in yenilerinden olmasına rağmen misafirlerinin beğenisini kazanıyor.

    22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:48
    Greecology, Cihangir'de 'Yunan Adaları' konsepti
    Cihangir’deki mekanlardan farklı tasarımı ve konseptiyle dikkat çeken Greecology, Cihangir Caddesi No:1’de açıldı. Greecology, mekan sahipleri Burak Akdoğu ve Yasin Yenibayrak’ın Cihangir’deki karanlık, koyu renk ağırlıklı mekanlar arasında, daha ferah, beyaz ve modern endüstriyel materyallerin kullanıldığı bir mekan oluşturma isteğiyle ortaya çıkmış. Mekan sahipleri Akdoğu ve Yenibayrak, en sevdikleri tatil destinasyonu olan Yunan Adaları’ndaki modern yorumlu, mavi beyaz yerine gri beyaz kombinasyonların kullanıldığı, Yunan konseptli restoran ve cafelerden ilham almış. Mekana girer girmez özellikle, Rodos Adası’ndan özel olarak getirilmiş ve duvarda sergilenen gerçek şövalye kostümü ve aksesuvarları hemen dikkatleri çekiyor.

    Yunan ve Akdeniz Mutfağı’ndan seçmeler
    Son yıllarda Türkler için de önemli bir tatil destinasyonu haline gelen Yunan Adaları’ndan esinlenilen Greecology, modern yorumuyla bulunduğu Cihangir’e ayrı bir hava katıyor. Yalın ve modern dekorasyon içinde misafirlerin, özellikle de Yunan Adaları’na düşkün olanların kendilerini oralarda hissetmelerine özen gösterilmiş. Elbette bunu yaparken en büyük destek de mönüden geliyor. Yunan ve Akdeniz Mutfağı’nın zeytinyağlıları ve deniz mahsullerinin başrolde olduğu mönüye, risottolar, makarnalar ve mezeler eşlik ediyor. Mönüde yer alan etnik ve geleneksel yemekler olan spanakopita, keftedes ve musakka dikkat çekiyor. Daha önce Türkiye’de yapılmamış olan Gyro ve Greek tzatzki burger da mekanın favori yiyecekleri arasında tadılmayı bekliyor.

    Kahvaltıyla güne mutlu başlayın
    Greecology, açılalı çok bir zaman olmamasına rağmen şimdiden zengin kahvaltı sunumuyla Cihangir’in gözde kahvaltı adresleri arasına girmeyi başarmış. Mekanın, peynir ve şarküteri çeşitleriyle ev yapımı reçellerden oluşan kahvaltı tabağının yanı sıra omletleri, gözlemeleri, pancake ve krepleri de hem leziz hem de göz alıcı. Peynirli ve ıspanaklı börekleri, Spanakopita ile Greecology Gronola çeşitleri ise sabah kahvaltılarının en beğenilen lezzetleri arasında bulunuyor. Greecology her gün 09:00-01:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
    www.greecology.com

    Anahtar Kelimeler: GreecologyCihangir Mekanları

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