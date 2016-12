Varka’nın yemeklerinin lezzeti aslında kullanılan malzemeden geliyor. Çünkü hemen her şey Ganimet Hanım’ın eşinin katkılarıyla Antakya’dan getiriliyor. Dana etinden, baharatlara, dağ kekiğinden zeytinyağı ve nar ekişisine kadar her şey özlediğiniz doğallıkta. Antakya denildiğinde insanların, aklına hep doğu mutfağını getirdiklerini söyleyen Ganimet Hanım, “Aslında Antakya Akdeniz Mutfağı ve ağırlıklı olarak dana eti kullanılıyor. Biz kasaba kendi etimizi kestiriyoruz ve bıçak kıyması kullanıyoruz. Et ne kadar az darbe alırsa, lezzeti o kadar içinde kalıyor” diye konuşuyor. Ganimet Hanım şöyle devam ediyor: “Antakyalı kadınlar, küçük danayı alırlar, beslerler, bir yaşına geldiğinde ise satarlar. Biz onları takip ediyoruz, doğal beslenmiş danaları almaya özen gösteriyoruz. Böylece siz de en doğal lezzeti hissediyorsunuz.” Ganimet Hanım mutfakta her konuda çok titiz. Yemeklerin yüzde 80’inde kendi üretimleri olan zeytinyağını kullanıyor. Asla tava kızartması yapmıyor. Onun yerine daha az yağ kullanarak fırın kızartması yapıyor. Böylelikle kızartma türündeki, içli köfte gibi yemekler hem daha hafif oluyor hem de ağızda yağ tabakası bırakmıyor. Kullanılan yağ da her yemek için bir kereliğine kullanılmış oluyor.Varka, Vegan ve vejetaryen misafirlerini de unutmamış. Halihazırda servis edilen pek çok meze çeşidi yiyebilecekleri türden ama bunun dışında özel olarak belirtilirse mekan çalışanları mutlaka yardımcı oluyor. 56 kişilik, iki kattan oluşan Varka’da 12:00’da başlayan servis, akşamın ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Alkol servisi de var. Kısa bir süre sonra kahvaltı servisi de verecek olan Varka, kendinizi bir an için İstanbul’da değil de Antakya’da olduğunuzu sanacağınız bir adres. Yalnızca lezzetleriyle değil, yörenin samimiyetini kalbinde taşıyan Ganimet Hanım’ın sımsıcak tebessümüyle de...