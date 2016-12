Fratelli La Bufala - Mavi Bahçe açılış daveti geçtiğimiz günlerde İzmir cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. İtalya’nın üç büyük gastronomi bölgesinden biri olan Napoli’nin 300 yıllık mutfak geleneğinin mirasçısı ve dünyada 34’ü aşkın şubesiyle İtalyan pizza grubu zinciri Fratelli La Bufala, Türkiye’de 2008 yılından bu yana İtalyan/Napolitan lezzetlerden vazgeçemeyenlerin uğrak restoranlarından biri olarak hizmet veriyor. Restoran, şimdi de franchise olarak İzmir-Mavi Bahçe AVM’ de...



Ege'nin yeni cazibe merkezi Karşıyaka - Mavi Bahçe AVM'de yer alan Fratelli La Bufala, iş yemeklerinin, alışveriş ve after work buluşmalarının keyifli ve lezzetli adresi olmaya aday. Mekan, 'Akdeniz Tipi Beslenme' çizgisini Türk lezzet severlerle paylaşmayı sürdürüyor. Fratelli La Bufala'nın mönüsü; geleneksel Napoli stilinde hazırlanmış odun alevli tuğla pizza fırınından gurme Napoli pizzalar, taze el yapımı ekmek, manda sütünden gerçek mozzarella peyniri, sığır eti, salam, özel makarnalar, ızgaralar, Ege Bölgesi domatesi ve mevsiminde iyi üretim sebzeler, manda sütü kremasından elde edilen tatlılar ve İtalyan peynirleri gibi lezzetleri içeriyor. Ayrıca özel şarap kavından bu lezzetlere eşlik eden yerli ve İtalyan butik şaraplar da lezzeti katlıyor. Fratelli La Bufala - Mavi Bahçe, deneyimli mutfak ve servis kadrosuyla hem unutulmayacak lezzetler hem de evinizin rahatlığını sunuyor.



Napoli’de pizzacı olunmaz, doğulur

Pizzanın doğum yeri olan ve pizza yapımının bir sanat olarak görüldüğü Napoli’de 300 yıllık mutfak kültürü doğrultusunda yapılan pizzacılık, ustadan çırağa geçen bir gelenek. Dünyanın tek pizzacılık okulu ise Napoli’de bulunuyor. Fratelli La Bufala’nın dünya genelinde tüm restoranlarında babalarından veya ustalarından el almış 5’inci nesil Napolili pizza ustaları çalışıyor ve markanın şefleri geleneksel Napoli pizza ve mutfak sanatı konusunda sürekli eğitimler alıyor. Tüm Fratelli La Bufala restoranlarında olduğu gibi Fratelli La Bufala - Mavi Bahçe’de de Napolili pizza ustası görev yapıyor.



İzmir'de gerçek gurme Napoli pizzası

Türkiye’yi gerçek gurme Napolitan pizzasıyla tanıştıran Fratelli La Bufala’da pizza, birinci kalite unla özel mayalanan hamuruyla yapılıyor. Bu nedenle Fratelli La Bufala’nın tüm şubelerinde hep aynı hamur çoğaltılarak her yerde aynı geleneksel lezzet korunuyor. Pizzanın doğum yeri olan ve pizza yapımının bir sanat olarak görüldüğü Napoli’den dünyaya yayılan benzersiz pizzaların yapımı, geleneksel Napoli stilinde hazırlanmış volkanik topraktan özel olarak imal edilip getirtilen odun fırınlarında gerçekleşiyor. Napoli pizzası, 32 cm çapında, 2 cm kenar yüksekliğinde, hamuru ise 3 milim kalınlığında hazırlanıyor ve pizzanın lezzetini kaçırmamak için sekiz dakika içinde yenilmesi gerekiyor. Napoli pizzasının önemli özelliklerinden biri de domates sosunun pizzayı ıslak hale getirmesi. 20 çeşitten fazla pizzanın yer aldığı mekanın mönüsündeki pizzaların farklı lezzetinin nedeni, her porsiyonda 100 gram manda sütünden yapılan mozzarella peyniri kullanılması ve pizzanın özel seçilen sebzelerle tamamlanması olarak belirtiliyor. Özel olarak yaptırılan manda sütünden ekşi krema, unu farklı özel hamurun üzerine sıvanıyor, ardından da güneşte olgunlaşmış domates püresi yayılıyor, en üstte de mozzarella peyniri serpiştiriliyor ve özel fırınında odun ateşinde pişiriliyor. Malzemeler pizzaya fırından çıktıktan sonra taze olarak ekleniyor.



Slow food felsefiyle

Fratelli La Bufala Napoli geleneksel lezzetlerinde, mevsiminde yetiştirilen yüksek kaliteli gıda ürünlerinin ve geleneksel üretim ve pişirme tekniklerinin yok olmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Ürünler, İtalya hükümetinin gıda ürünlerindeki standartlarını belirleyen belirlenmiş kaynağı koruma altına alan D.O.P garantisiyle sofraya taşınıyor. Ülkemizde de Fratelli La Bufala’da eşdeğer tarım kültürünü desteklemek amacıyla Trakya, Ege ve Akdeniz’in lezzetli ve mevsiminde özenle seçilen sebze ve meyvelerini kullanarak, sipariş anında taze pişirilen her bir yemek, Campania’nın Napolitan bölgesinin geleneksel yöntemlerine uygun olarak hazırlanıyor.