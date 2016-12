Firmanın ithal ettiği markalardan Vitamix farklı ürünleriyle birçok isteğe cevap veriyor. The quiet one ve BarBoss Advance modelleri müşterilerinin smoothie isteklerini karşılayabilecek blenderlera sahip. Ayrıca The quiet one sessiz çalışıyor. Bu da 34 farklı programlanabilir bıçak sistemiyle The quiet one’ı işletmelerde aranan ürün haline getiriyor. BarBoss Advance ise sıcak ve soğuk kahve ürünlerini servis etme özelliğine sahip. Vitaprep 3 ise daha çok mutfak robotu işlevini almakta bu da özelikle diyet mönülerinin hazırlamasında kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Dakika başına 3 bin kez dönen bıçağıyla Vita-prep üç püre ve humus tarzı yiyeceklerin yapımında da çok hızlı.Satış sonrası teknik servis ağında da kaliteli hizmetin çok önemli olduğunu söyleyen Yusuf Aktürk, “Ersin Aktürk 1993 yılında firmamızıkurduğu günden itibaren teknik servis konusunda çok büyük hizmet vermekteyiz. Ürünleri getirirken teknik eğitimlerini alıp, yedek parça stok teminini yapıyoruz. Getirmiş olduğumuz markalardan teknik eğitimler alıyoruz. Aktürk Dış Ticaret olarak, hem yedek parça hem montaj sırasında da en iyi hizmeti sunuyoruz” diyor.