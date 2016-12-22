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    • Aladya Taş Otel; geçmişin izinde modern konaklama

    Alaçatı’da eskinin mistik kokuları içinde, modern bir havayla dekore edilmiş butik bir otel Aladya Taş Otel. Dede yadigarı 120 yıllık taş bir evin restore edilmesiyle 2015 yaz sezonunda hizmete açılan otel, konuklarını sıcak, samimi ve rahat atmosferinde ağırlıyor.

    30 Ağustos 2016 Salı 12:20
    Aladya Taş Otel; geçmişin izinde modern konaklama
    ALİYE GÜMÜŞ
    Alaçatı, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Aladya Taş Otel de Alaçatı’da eskinin mistik kokuları içinde, modern bir havayla dekore edilmiş konforlu odalara sahip butik bir otel. 2015 yaz sezonunda kapılarını açan otel, kendine özgü mimarisi, tarihi, merkezi konumu ve sıcakkanlı ev sahipliğiyle konuklarını ağırlıyor. Aladya Taş Otel, sahibi Recep İçinek’in eşi Mümine, ablası Ayşe, çocukları Mustafa ve Yağız ile birlikte içinde yaşadıkları dede yadigarı 120 yıllık taş evin restore edilmesiyle hizmete açılmış. Alaçatı’nın merkezindeki cafe, bar, restoran ve mağazaların bulunduğu cadde üzerinde konumlanan otel, orijinal taşlarından sıfır olarak inşa edilmiş. Mimari projeyi, Çeşme ve çevresinde birçok projeye imza atmış olan Mimar İsmail Öz hazırlamış. İç tasarımda ise Recep Bey’in ailesi ve dostlarının fikri etkili olmuş. Daha önce kendilerinin yaşadığı ev olduğu için, ortaya sıcak, samimi ve rahat bir otel çıkmış. Konuklar buraya geldiklerinde, bir otele gelmekten öte dostlarını ziyarete gelmiş gibi hissediyor.

    Sıcak ve samimi bir atmosfer
    Aladya Taş Otel’de Alaçatı’nın simgesi haline gelmiş cumbalı ve süite olmak üzere toplam 11 oda bulunuyor. Otelin yatak kapasitesi ise 29 kişilik. Konforu kalitede yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Recep İçinek, “İşletmemizin sevimli bahçesinde doğum günü ve evlilik yıldönümü kutladık. Biz ciddi anlamda bir aile işletmesiyiz. Eşim, ablam ve çocuklarımla beraber bu işi yapıyoruz. Gerçekten profesyonellik değil, doğallık adına işleri yürütüyoruz. Bu yüzden işler daha ziyade basit ama sıcak ve samimi olduğu için sonuçları mükemmel. Burada verdiğimiz en özel hizmet, doğal ve gerçek olmak” diyor.

    Her lezzeti doğal
    Aladya Taş Otel’in restoran mönüsünde, ağırlıklı olarak deniz ve et ürünleri yer alıyor. Konukların özel taleplerine uygun kişiye özel mönüler de hazırlayabiliyorlar. Otelin abla eli değmiş kahvaltısı ve Alaçatı’ya özgü tatlardan oluşan 5 çayı ikramları konukları lezzetle buluşturuyor. Mutfağın en önemli özelliği ise yediğiniz her şeyin otel sahipleri tarafından yetiştiriliyor olması. Kış boyunca hummalı bir çalışmayla konukları için ev yapımı reçelleri, zeytin ve zeytinyağlarını hazırlayan otel sahipleri, kendi yetiştirdikleri domates, patlıcan, biber ve diğer ürünlerle doğal lezzetleri konuklarına sunuyorlar. Recep İçenek, “Yeni bir işletmeyiz ve iyi başladığımıza inanıyorum. Bunda ailemle birlikte aynı yolda ilerlemenin etkisinin büyük olduğuna inanıyorum. Dürüst ve samimi olmamız başarımızı daha da büyütecektir. Önümüzdeki dönemlerde işletmemizin başarısını arttırıp daha da büyütmeyi hedefliyoruz” diyor. 
    www.aladyatasotel.com

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