ALİYE GÜMÜŞ

Alaçatı, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Aladya Taş Otel de Alaçatı’da eskinin mistik kokuları içinde, modern bir havayla dekore edilmiş konforlu odalara sahip butik bir otel. 2015 yaz sezonunda kapılarını açan otel, kendine özgü mimarisi, tarihi, merkezi konumu ve sıcakkanlı ev sahipliğiyle konuklarını ağırlıyor. Aladya Taş Otel, sahibi Recep İçinek’in eşi Mümine, ablası Ayşe, çocukları Mustafa ve Yağız ile birlikte içinde yaşadıkları dede yadigarı 120 yıllık taş evin restore edilmesiyle hizmete açılmış. Alaçatı’nın merkezindeki cafe, bar, restoran ve mağazaların bulunduğu cadde üzerinde konumlanan otel, orijinal taşlarından sıfır olarak inşa edilmiş. Mimari projeyi, Çeşme ve çevresinde birçok projeye imza atmış olan Mimar İsmail Öz hazırlamış. İç tasarımda ise Recep Bey’in ailesi ve dostlarının fikri etkili olmuş. Daha önce kendilerinin yaşadığı ev olduğu için, ortaya sıcak, samimi ve rahat bir otel çıkmış. Konuklar buraya geldiklerinde, bir otele gelmekten öte dostlarını ziyarete gelmiş gibi hissediyor.



Sıcak ve samimi bir atmosfer

Aladya Taş Otel’de Alaçatı’nın simgesi haline gelmiş cumbalı ve süite olmak üzere toplam 11 oda bulunuyor. Otelin yatak kapasitesi ise 29 kişilik. Konforu kalitede yakalamaya çalıştıklarını söyleyen Recep İçinek, “İşletmemizin sevimli bahçesinde doğum günü ve evlilik yıldönümü kutladık. Biz ciddi anlamda bir aile işletmesiyiz. Eşim, ablam ve çocuklarımla beraber bu işi yapıyoruz. Gerçekten profesyonellik değil, doğallık adına işleri yürütüyoruz. Bu yüzden işler daha ziyade basit ama sıcak ve samimi olduğu için sonuçları mükemmel. Burada verdiğimiz en özel hizmet, doğal ve gerçek olmak” diyor.



Her lezzeti doğal