HÜLYA MERAL



Gaziantep’in en meşhur lokantalarından İmam Çağdaş’ın yan sokağında, taş binalardan oluşan bir konakta yer alan, görkemli bir butik otel Anadolu Evleri. Sahibi Timur Schindel, Türk edebiyatından tanıdığımız ‘Cumhuriyet çocuğu’, yazar Nihal Yeğinobalı’nın oğlu. Dokuz aylık bir restorasyon sonrası ortaya çıkan otel, mahalleyi yeniden canlandırmış.



