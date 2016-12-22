HÜLYA MERAL
Gaziantep’in en meşhur lokantalarından İmam Çağdaş’ın yan sokağında, taş binalardan oluşan bir konakta yer alan, görkemli bir butik otel Anadolu Evleri. Sahibi Timur Schindel, Türk edebiyatından tanıdığımız ‘Cumhuriyet çocuğu’, yazar Nihal Yeğinobalı’nın oğlu. Dokuz aylık bir restorasyon sonrası ortaya çıkan otel, mahalleyi yeniden canlandırmış.
150 yıllık Ermeni yapıları
Anadolu Evleri 150 yıllık tarihi, iki ana taş binadan oluşuyor. Bina yapımında çevredeki ocaklardan çıkarılan ‘havara’ taşı kullanılmış. Bu taşın yazları serin, kışları sıcak tutma özelliği bulunuyor. İlk yaptıran kişinin Aslanyan adında bir Ermeni bakırcı ustası olduğu, şimdi ailesinin Beyrut’ta yaşadığı yönünde bilgiler var. İkisi de birinci derecede tarihi taş binalar. 19. yy mimarisine sahip otelin duvarlarında taş işçiliğin detaylarını görmek mümkün. Otelin bazı bölümlerine, minimum müdahaleyle banyo, tuvalet, sıcak su, ısıtma, klima, TV, Wi-Fi ilave edilmiş. Olabildiğince az değişikliğe gidilen otel; 14 odası olan dört geniş avluya sahip. Avlusuna çıktığınız anda sizi geçmişe ve tarihe götüren binalarla çevrilmiş olan otelde, eskinin kilerleri, gri taştan, ferah, güzel banyolara dönüşmüş. Odalar ahşap nacarlarla (dolap) döşeli ve cam kapaklı dolapların içinde vintage kıyafetler asılı. İkisi de aynı avluya ait iki ayrı binadan oluşan 2003 ile 2007 yıllarında hizmete giren Anadolu Evleri, avludan geçişle birbirine bağlanıyor. Konukların çoğunlukla girmediği otoparkın bulunduğu bir tarihi bina da hizmet binası olarak devrede. Burada depolar, su depoları, jeneratör, çamaşırhane gibi bölümler bulunuyor.
Otelin dekorasyonunda Anadolu’yu yansıtan parçaların yanı sıra modern, küçük objelere de yer verilmiş. Hatta bu objelerin bazılarını otel odasında da görmek mümkün. Küçük objelerin çoğu Schindel’in ailesinden ve kendi koleksiyonlarından. Mobilyalar ise İstanbul Hor Hor Mahallesi ile Kadıköy ve Ortaköy’deki ikinci el dükkanlarından. Çoğu Gaziantep’te yeniden elden geçirilmiş. Antep’e geldiğinizde kahvaltı genellikle erken saatlerde katmer, beyran veya ciğerle yapılıyor ama bu yiyeceklerden sıkılırsanız veya şehir kahvaltısı yapmak isterseniz, otelin kahvaltı hizmeti de mevcut. Kahvaltıda Antep’in ünlü lezzetlerinden fırından yeni çıkmış kahke ve kömbe de deneyebiliyorsunuz.
www.anadoluevleri.com
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