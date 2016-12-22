Gölköy Yaşam Resort; Kastamonu konakları mimarisi uygulanarak ahşap ve taş malzeme ağırlıklı otantik dokusuyla 12 odalı ana bina ve isimlerini Kastamonu’da yetişen ağaç isimlerinden alan country tarzı mimarisiyle sekiz odadan oluşan Bahçeevler ile konaklama hizmeti veriyor. Doğa düşkünü konuklar için eşsiz bahçe, havuz ve doğa manzaralı odalardan standart olanlar yaklaşık 30 metrekare, suite odalar ise yaklaşık 50 metrekare alana sahip ve tüm odalarda geçmişin izleri ve bugünün konforuyla birleşiyor. Ana binanın giriş katında yer alan 200 kişi kapalı alan kapasiteli Yonca Restaurant’da birbirinden lezzetli, farklı ve özel mönü seçenekleri yer alıyor. Özellikle yaz aylarında havuz başı oturum alanı yaklaşık 550 kişi olan Yonca Lezzet Bar, yiyecek-içecek seçenekleriyle ve yine havuz başında yer alan taş fırından çıkan pide seçenekleriyle iddialı. Ayrıca Şef’in özel bezelye püresi ve bademli pilavı eşliğinde sunduğu dana yaprak kavurma, mekanın en çok tercih edilen lezzetlerinin başında geliyor. Tatlı olarak köy sütünden yapılan taze fırın sütlaç ve bahçede yetişen balkabağından yapılan cevizli kabak tatlısı, lezzetleriyle fark yaratıyor.
Konaklama ve restoran hizmetleri dışında spor aktiviteleri için doğayla içice geniş bir alana sahip olan Gölköy Yaşam Resort’ün bünyesindeki Apranti Binicilik Kulübü, 900 metrelik açık manej alanı, iki adet konkur, bir adet poni olmak üzere eğitimli toplam dokuz atla tecrübeli eğitmen eşliğinde binicilik dersleri veriyor. Özellikle hafta sonu Kastamonu ve diğer illerden gelen misafirler için yemyeşil çam ormanlarında at safarileri keyfi, yaşamaya değer bir tecrübe. Bu keyifli, sıcak, konforlu mimarinin tam ortasında yer alan 180 metrekare yetişkin, 25 metrekare çocuklara ait, hem görsel olarak hem de 28 dereceye kadar ısıtmalı özelliği sayesinde yaklaşık beş ay misafirlere yüzme keyfini yaşatan açık yüzme havuzu, mimariye ve tesise ayrı bir ambiyans katıyor. Binicilik ve yüzme aktivite imkanları dışında Gölköy Yaşam Resort’de tenis kortu, mini futbol sahası ve basketbol sahası da bulunuyor. Ayrıca minik misafirlerin güvenli ve keyifli vakit geçirebilecekleri oyun saatleri düşünülerek, çocuk gelişimi mezunu deneyimli eğitmen eşliğinde hem açık hem de kapalı oyun alanları yer alıyor.
“Anları unutulmaz kılan yaşandığı mekanlardır” düşüncesiyle, nişan, nikah, kına, sünnet, kır düğünleri, doğumgünü ve özel gün partileri, kokteyl, resepsiyonlar, eğitim seminerleri, motivasyon ve lansman toplantıları, sağlık ve spor organizasyonları, konser ve resim sergileri içeren sanat etkinlikleri gibi farklı ve çok yönlü aktiviteler için Gölköy Yaşam Resort, profesyonel ekibiyle unutulmaz anılara ev sahipliği yapıyor. İstanbul’a 508 km, Ankara’ya 245 km, havalimanı merkeze 15 km olan Gölköy Yaşam Resort, keyifli bir tatil için sizleri bekliyor.
www.golkoyyasamresort.com
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