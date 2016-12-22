Turizm sektöründe 1976 yılından beri faaliyet gösteren Elit Turizm Yatırım AŞ, 2002 yılından bu yana Elite World markasıyla yatırımlarını sürdürüyor. Şu an beş oteliyle sektörde yer alan Elite World Oteller zincirinin son yatırımı ise 2015 yılının Haziran ayında kapılarını açan Elite World Marmaris. Elite World Marmaris’in Elite World Oteller zincirinin ilk ve tek resort oteli olma özelliğini taşıdığını belirten Elite World Marmaris Otel Genel Müdürü Ali İhsan Bilgi, “Otel, yatak kapasitesi açısından zincirin en küçük fakat en şirin oteli. Ayrıca dikkat çekici mimari yapısıyla bölgenin en lüks otellerinden biri” diyor. Bilgi, otelin müşteri portföyü hakkında şu bilgileri veriyor: “Yurtiçinin yanı sıra İngiltere, Avrupa, Rusya, Azerbaycan, İran ve Orta Doğu pazarlarına ağırlıklı olarak hizmet veriyoruz. İkinci sezonumuz olduğu için tanıtım çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürüyoruz. Yabancı, yerli ve online operatörlerle yaptığımız işbirliklerimiz ve online satış üzerinden misafirlerimizle buluşuyoruz.”



Şık ve elegan bir mimari

Elite World Marmaris, son derece şık ve elegan bir mimariye sahip. Mimari projesi MyTrend Mimarlık tarafından gerçekleştirilmiş. İç tasarımda ve dekorasyonda Arketipo ile çalışılmış. Beş katlı yapısında odaların çoğu deniz manzaralı olarak konumlandırılmış. Elite World otellerinin geneline yayılan neo klasik ve saray mimarisindeki ahenk, Elite World Marmaris’te biraz daha modern bir yapıya dönüşmüş. Mekana değer katan tasarım ve uygulama çözümleri geliştirilmiş. Mekansal ihtiyaçlar, zevkli ve fonksiyonelliğiyle öne çıkan tasarımlar kullanılan otelde, konfor ve estetik yönündeki beklentilerin üst noktada karşılanması amaçlanmış. Ali İhsan Bilgi, otelde kullanılan teknoloji altyapısıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Otelimiz tam otomasyonlu sistemle çalışıyor. Uydu kontrollü soğutma, müzik yayın, aydınlatma ve bilgi işlem sistemimiz bulunuyor. Kazan daireleri, su tasfiye cihazları, havuz sistemleri en ileri teknolojiyle donatıldı. Altyapının bu denli güçlü olması işletme kolaylığı sağladığı gibi üst seviye konforu da beraberinde getiriyor.”







“Tam pansiyon plus” konseptiyle hizmet veriyor “Tam pansiyon plus” konseptiyle hizmet veriyor

Elite World Marmaris, toplam 93 odası, 186 yatak kapasitesiyle 16 yaş üstündeki konuklarına ‘tam pansiyon plus’ konseptiyle hizmet veriyor. Otel, Dalaman havaalanına 95 km, Marmaris şehir merkezine 7 km mesafede bulunun meşhur İçmeler koyunda, denize 30 metre mesafede yer alıyor. Hem denize yakın oluşu hem de şehirle iç içe olan özel bir bölgede bulunuyor. Konuklar, konaklamanın yanı sıra yüzme havuzu, Spa merkezi ve otele sadece 30 metre uzaklıktaki özel plajda tatillerini doyasıya geçirebiliyor. Tesiste haftada üç gün canlı müzik programı oluyor. Tüm mekanlarında ücretsiz Wi-Fi hizmeti bulunan otelde; business center, kuaför, doktor, araç kiralama, VIP havaalanı transferi gibi hizmetler de sunuluyor.



Minimalist bir mutfak anlayışı

Elite World Marmaris içerisinde klasik Türk Mutfağı’nın seçkin örneklerinin yanı sıra dünya mutfaklarından farklı lezzetlerin buluştuğu uluslararası çeşitliliğe sahip farklı yeme-içme alanları var. Açık büfe kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği konsepte dahil otelde, öğle ve akşam yemekleri esnasında alınan alkollü ve alkolsüz içecekler de konsept içinde yer alıyor. Minimalist bir mutfak anlayışına sahip olan tesiste, açık büfenin yanı sıra şov mutfak bölümünde A La Minute lezzetlerin sunumu yapılıyor. Zengin açık büfe; Türk, Meksika, Uzak Doğu yemekleri olarak haftada üç tema gecesi ile çeşitleniyor. Tesis içerisindeki Elite Restaurant’ta açık büfe kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sunuluyor. Konukların müziğe doydukları One Bar, İtalyan ve Akdeniz mutfağından özenle seçilmiş lezzet alternatiflerini tadabilecekleri A La Carte restoran L’oliva, en dikkat çeken mekanlardan... Ayrıca pasta ve kahve çeşitlerinin sunulduğu Coffee Company, havuz başında kokteyl ve atıştırmalıkların sunulduğu Palm Bar da konukların keyifli vakit geçirebildiği alanlar arasında yer alıyor.