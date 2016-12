YAZI: NALAN GÜNEŞ





Sirene Luxury Bodrum, misafirlerine Ege’nin keyifli maviliğinde özel konaklama alternatifleri sunuyor. Kendine ayrılmış koyda, tamamı deniz manzaralı odalarında ve villalarındaki modern dekorasyonunu dünyaca ünlü Fendi mobilyalarıyla tamamlayan otel, misafirlerine yepyeni bir Bodrum deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Lüks dokunuşlarının olduğu konaklama ünitelerinde, her bir detay konforu arttırıyor; her bir oda ekipmanı, ev rahatlığı sunuyor ve muhteşem manzara da tüm bu konaklama deneyimine eşlik ediyor. Geleneksel cazibeyi ve modern konforları farklı bir tarzda harmanlayan Sirene Luxury Bodrum’da 55 metrekareden başlayan oda genişlikleri, otel misafirlerinden tam not alıyor. Modern tarzda dekore edilmiş odaların her birinde Ege Denizi’ne bakan bir teras yer alıyor. Otelde 78 deluxe, 21 adet bir veya iki yatak odalı suite’ler ve bir adet konumu ve manzarasıyla dikkat çeken Royal Suite bulunuyor. Otelde ayrıca 13 adet havuzlu ve havuzsuz villalar mevcut. Villalar, özellikle büyük aileler tarafından tercih ediliyor; her birinden dokuz yetişkine kadar konaklamak mümkün…





Sirene Luxury Bodrum, keyifli konumuyla da dikkat çekiyor. Dört kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Palmarina Yalıkavak’a, resifleri keşfedebilmenin mümkün olduğu dalış yerleri dahil olmak üzere sayısız etkinliğe ve kültürel mekana yakınlığıyla misafirlerinin beğenisini kazanan otel, Yalıkavak’ta, arka planında Bodrum Yarımadası’nın yer aldığı koylardan birindeki bir tepede konumlanıyor.





Mimaride Bodrum detayları Mimaride Bodrum detayları





Lezzetli seçenekler

Sirene Luxury Bodrum’da yeme-içme alanları sunduğu lezzetlerle dikkat çekiyor. Misafirlerin otel mutfağındaki lezzetlerle dilediği an buluşmasını sağlayan dört adet restoran, yöresel lezzetleri ve dünya yemeklerini sunuyor. Bodrum eğlencelerine Sirene Luxury Bodrum ayrıcalıklarını yansıtan üç bar ise kaliteli içecekler eşliğinde keyifli anlara eşlik ediyor. Otel restoranları arasında öne çıkan spesiyaller arasında ise parmesanlı çıtır levrek fileto, mandalina soslu dil balığı, Ege otları kek ve köz patlıcanlı kavurmalı pide yer alıyor. Restoranların hepsinde sunum da lezzet kadar önem taşıyor. Otelin mutfağındaki lezzetlere imza atan isim ise Executive Chef Süleyman Altungeyik. 1982 Yalvaç/Isparta doğumlu olan Şef, Antalya Sirene City Hotel Belek, Magic Life Water Word Hotel, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum, Emirates Palace Hotel Abu Dabi, Divan Palmira Hotel Bodrum, Işıl Clup Milta Hotel, Rixos Premium Bodrum, Doria Hotel Bodrum’daki görevlerinin ardından şimdi de Sirene Luxury Bodrum’da görev alıyor. Deneyimli şef, lezzet konusundaki tecrübelerini otel misafirlerine sunuyor.

Konaklamasında sunduğu konforu keyifli atmosferiyle tamamlayan Sirene Luxury Bodrum, samimi, şık ve modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Otel Müdürü Hakan İşen, "Mimaride Bodrum'un doğal renk yapısını kullandık. Denizin ve gökyüzünün mavisi, begonvillerin moru, pembesi ve beyazı ön plana çıkarıldı. Modern, şık ve sadeliğiyle dikkat çeken otelimizin mimarisinde Artmim ve Mer128'in imzası bulunuyor" diyor.

2700 metrekarelik Spa alanı

Sirene Luxury Bodrum, otelin diğer alanlarında olduğu gibi Spa alanında da lüks hizmet sunuyor. Spa ve fitness merkezinde tuz odası, üç kese alanı, 24 bakım odası ve Türk hamamı yer alıyor. İki katlı, 2700 metrekarelik geniş bir alanda hizmet veren Spa alanında, çeşitli yüz ve vücut bakımları, masajlar, kişiye özel bakım paketleri, çiftler için terapi odası, Tatami minderi, Hidroterapi banyosu, sauna, Bio-Sauna, Rüstik sauna, Fin hamamı, VIP Suite gibi hizmetler sunuluyor. Fitness merkezinde de son teknoloji ekipmanlar, grup dersleri için pilates ve yoga stüdyoları bulunuyor.