Mimarlar, endüstriyel tasarımcılar, iletişimciler ve grafik tasarımcılardan oluşan tasarım ve marka deneyimi ajansı olan I-AM, sunduğu farklı çözümlerle sıra dışı tasarımlar çıkarıyor. I-AM son olarak Cloud 7 Otelleri’nin İstanbul’daki ilk şubesini tamamladı. Bakırköy’ün en kalabalık caddelerinden birinde konumlanan otel, gerek iç gerek dış tasarımıyla kendini soyutluyor ama yine de şehrin dinamizminden kopmuyor. Akıllı otel konseptiyle kurgulanan Cloud 7 Bakırköy, kapısından attığınız ilk adımla birlikte sizi bulutların üzerine taşıyor. I-AM’in kurucu ortağı Mimar Emre Kuzlu ve Markanın Pazarlama Direktörü Anthony Doucet ile bir araya gelerek Cloud 7 Bakırköy’ün ayrıcalıklarını konuştuk. I-AM’de mimari projelerden sorumlu olan Emre Kuzlu ilk olarak 360 derece deneyim tasarımları ortaya koyduklarını ve marka, mimari ve dijital alanlarda ürünler tasarladıklarını söylüyor. Kuzlu, aynı zamanda 21. yüzyıl teknolojilerini ve yeni nesil ihtiyaçları tasarımlarına entegre ettiklerini belirtiyor. Cloıud 7 Bakırköy de aslında Kuzlu’nun sözlerine somut bir örnek.



Farklı modlara uyumlu alanlar

Cloud 7’nin konsept ve iç mimari tasarımında konukların çevreleriyle iletişim sağlaması için tüm iletişim kanalları kurgulanmış ve teknoloji ön planda tutulmuş. Otele giriş yaptığınızda geleneksel otel anlayışından çok uzak olduğunu zaten ilk an itibariyle anlıyorsunuz. Çünkü burada alışılagelmiş otel lobisi yok. Onun yerine farklı modlara uyum sağlayabilen farklı alanlar oluşturulmuş ama bu alanlar da yine birbirlerinden kopuk değiller. Ferah tasarımı ve yüksek tavanıyla rahatlığı ön palana çıkaracak şekilde tasarlanmış olan lobide ahşap masalar, koyu renkler hakim. Endüstriyel bir doku yaratan kapı ve aydınlatmaları, retro mobilyalar tamamlıyor ve bu mobilyalarla ortamda yumuşak geçişler sağlanıyor. Lobi mantığından uzak, daha çok konukların dinlenmesi ve sosyalleşmesi için oluşturulmuş bu alanda paylaşımlı masalar tasarlanmış ve otele ilişkin check-in, check-out gibi her türlü işlem, konukların online olarak kendi başlarına yapabilecekleri bir teknolojik altyapıyla kurgulanmış. Öte yandan otelde yer alan farklı ve ilham veren öğeler, teknolojiyle birleştirilmiş durumda. Örneğin, duvarda yer alan bir tabloyu dileyen konuklar cep telefonuyla o an satın alabiliyorlar.



Hedef yeni nesil konuk profili

Gelişen teknolojilerle birlikte tüm dünyada konaklama sektörünün müşteri profili de değişiyor. Yakın gelecekte büyük ve lüks otellere yüksek ücretler ödeyip otelden dışarı adımını atmayan profilin yerinde yeller esecek. Yeni nesil konuk profili artık bir otelden konforlu bir uyku ve teknolojiyi efektif kullanabileceği alanlar bekliyor, bunun dışında da gezgin mantığıyla şehri deneyimlemeyi tercih ediyor. İşte Cloud 7 Bakırköy de tam olarak bu profili hedefliyor. İstanbul’da hali hazırda çok fazla 4 ve 5 yıldızlı otel olduğunu söyleyen Markanın Pazarlama Direktörü Anthony Doucet, “Biz burada tasarımla fark yaratmanın yanı sıra insanların bütçesine uygun bir alternatif oluşturmayı da düşündük. 3 yıldız konseptlere yakın ama ana özelliği, içinde bir yaşam stili taşıyor olması... Gençler artık şehirleri deneyimlemek istiyor. Otelde yalnızca iyi bir yatak ve klima olması yeterli onlar için. Biz onlara bunu zaten veriyoruz, bunun yanında beklentilerini karşılayan teknolojik imkanları da sunmuş oluyoruz” diyor. Cloud 7 Otelleri’nin İstanbul’daki ilk şubesi için Bakırköy’ün tercih edilmiş olması da farklı gelebilir pek çok kişiye. Ama bu konu üzerinde de çok düşünülmüş. Bakırköy, İstanbul’un köklü ve dinamik semtlerinden biri... Otelin konumu İstanbul Atatürk Havalimanı’na, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin Bakırköy iskelesine çok yakın. Öte yandan, sahil yoluna da oldukça yakın konumlanan otelden, Tarihi Yarımada, Taksim gibi lokasyonlara 15 dakikada ulaşım sağlanabiliyor. Sunduğu imkanlara karşılık ödenen ücretlerse gerçekten oldukça cüzi. Cloud 7 Bakırköy’de bir gece konaklama, 49-59 Euro’luk paketlerden başlıyor.



Bulutlar bulutlar…

“İnsanların oda konusundaki beklentileri farklı… Kimileri daha küçük oda tercih ederken, kimileri daha geniş odalar istiyor” diyen Emre Kuzlu şöyle konuşuyor: “Burada gençlere yönelik Twin odalarımız var. Ayrıca ekstra bir yatağımız daha yer alıyor odada. Bu odalar biraz daha büyük. Standart odalarımızın yataklarını da daha çok bulut şeklinde düşündük ve içinde pufidik yataklarla yastıklar kullandık. Burada kişilerin odaya gittikten sonra rahat etmelerini sağlayabilecek bir deneyim oluşturmak istedik. Teras katımızda Kümülüs odalarımız yer alıyor, bu odalardan Boğaz manzarası izlenebiliyor.” Koklama, tatma, işitme, görme ve dokunma insanın beş duyusu. Sezgisel durumlar ise altıncı duyu olarak kabul ediliyor. Cloud 7 Bakırköy’de yaratılan konsept ise 7. duyu, yani teknoloji olarak tanımlanıyor. Otelde kurgulanan teknolojik alt yapı gerçekten de ilgi çekici. Yalnızca check in ve check out olanaklarıyla sınır değil çünkü kurgulanan teknoloji sayesinde konuklar otele gelmeden önce buradaki kişilerle iletişim kurabiliyor, otel haricinde gidebileceği yerleri öğrenebiliyor, yaratılan özel topluluklarla sohbet edebiliyor. Özetle, Cloud 7 Bakırköy’de dileyenler zamanını Kümülüs odalarında bulutların üstünde, dileyenler ‘Sosyal Lobi’ olarak tanımlanan alanda iletişim içinde geçirebiliyor. Bu arada odalarda da teknolojiden kopulmuyor, teknolojik rahatlık her konu için düşünülmüş. Akıllı telefon ve tabletler TV’ye aktarılabiliyor, speaker’lar sayesinde duş alırken müzik dinlenebildiği gibi alınan son aramalar gerçekleştirerek duş sırasında bile telefonla konuşulabiliyor. Emre Kuzlu, “Hedef kitlenin yeni trendlerine ayak uydurmak üzerine bir konsept kurguladık. Bunlardan bir tanesi sosyalleşme. Çünkü bu hedef kitlenin artık çok sosyal olduğunu görüyoruz. Sürekli iletişim halindeler ve her şeyden haberdarlar. En önemlisi de teknoloji bu insanların hayatında fazla yer ediyor” diye konuşuyor.



Bütün kullanımlar Bütün kullanımlar tek mekanda iç içe