Ofton İnşaat’ın Türkiye’de bir ilke imza atarak turizm sektörüne kazandırdığı Ibis Styles Taksim, renkli tasarımı ve farklı konseptiyle ‘Gençlik Oteli’ olarak tanımlanıyor. Turizm ve otelcilik sektörünün dünyaca ünlü markası Fransız Accor Group’un esnek, sıcak, renkli ve kendi has bir karakter yaratan tasarımdaki oteli Ibis Styles Taksim, sunduğu sınırsız yüksek hızda internet, açık büfe kahvaltı ve 59 Euro’luk uygun fiyatlarıyla kente gelen genç gezginleri davet ediyor. Ibis Styles Taksim’i otelin Genel Müdürü Ahmet Doğangün ile konuştuk.

Gezginlere farklı bir alternatif



Dünyanın 25 ülkesinde 293 oteli bulunan Ibis Styles’ların her biri, kendine özgü tarzı, konforu, kaliteli ve çağdaş tasarımıyla öne çıkıyor. Global marka standartlarının dışında Ibis Styles, bulunduğu yere ve misafir taleplerine göre tasarımları ve kendi standartlarını oluşturan bir marka olarak sektörde konumlanıyor. ‘Her şey dahil’ konseptiyle misafirlerini ağırlayan Ibis Styles, konaklama, ücretsiz Wi-Fi, açık büfe kahvaltı paketiyle sade ve şeffaf bir hizmet sunuyor. Ibis Styles Taksim’in dünyadaki diğer Ibis otellerden ve diğer Ibis konseptlerinden dört yıldızlı bir olmasıyla ayrıldığını söyleyen Ahmet Doğangün, son zamanlarda yıldızı parlayan Dolapdere ve Talimhane bölgelerinin ciddi bir potansiyel barındırdığını ve kente konaklamaya gelen, gerek gezgin turistlere gerekse iş dünyasından profesyonellere farklı bir alternatif sunduklarını söylüyor. İlk olarak bulundukları bölgeyi değerlendiren Ahmet Doğangün şöyle konuşuyor: “Bu bölge, ileriki dönemlerde yeni yatırımlarla ve çevre düzenlemeleriyle beraber daha da öne çıkacak. İleride trafiğe bile kapatılması gereken bir bölge olduğunu düşünüyorum. Benim tahminim birkaç yıl içerisinde bu bölgede çok farklı dizaynlar göreceğimiz yönünde. Bölgenin çehresi giderek değişiyor. Biz de bu değişim öncülerinden biriyiz. “

Dünyayla kuvvetli bağlar



Ibis Styels Taksim, geleneksel otel anlayışına, tasarımı ve hizmet konseptiyle bir alternatif sunuyor. Otelden içeriye girdiğinizde klasik bir lobiyle değil daha dinamik ve genç bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Personel giysilerinden, kullanılan pastel tonlardaki renklere kadar gençlik duygusunu içinizde hissetmeniz mümkün. Her katında kullanılan farklı renklerle otel bu duyguyu bir kez daha vurguluyor. Öte yandan, Ibis Styles Taksim’de teknolojik bir algı da hakim. Sınırsız internet olanaklarından otelin her yanında faydalanılabiliyor olması, özel toplantı odaları ve akıllı teknolojilerle donatılmış her köşesi dünyayla bağları kuvvetlendirirken, iş seyahati nedeniyle kente gelen profesyonellerin de işini kolaylaştırıyor.

Otelin farklı konseptiyle genç nesli hedeflediklerini söyleyen Ahmet Doğangün, “Hedef kitle genç nesil olsa da orta yaş misafirlerimiz de otelimizi çok tercih ediyor. Açılalı yaklaşık altı ay olmasına rağmen oldukça olumlu geri bildirimler alıyoruz. Booking.com puanımız bu kadar kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şu an 9,2” diye konuşuyor.



Uygun fiyata üst düzey kalite

İstanbul’da yüzlerce otel olduğunu ve her birinin kendine göre artı değerleri olduğunu belirten Ahmet Doğangün, “Biz servis kalitemize çok güveniyoruz. Binaların mimari tarzı çok iyi olabilir, her şeyi altından da yapabilirsiniz ama önemli olan takım arkadaşlarınızın verdiği hizmet kalitesidir” diye konuşuyor ve şöyle devam ediyor: “Bizim hedefimiz konaklayan müşterilerimizi yüzde 90 memnun etmek. Bunu da başarıyoruz, burada kendi evlerinde gibi hissediyorlar.” Ibis Styles Taksim’in toplamda dört katı ve 56 odası bulunuyor. Her katta değişik bir renk kurgulanmış. Oda tipleri büyüklüklerine göre değişiyor. 25 ila 35 metrekare arasında değişen oda tipleri var. Connection oda otelin suite odası ve yalnızca bir tane... Bunun yanı sıra 35 metrekare civarında sekiz adet köşe oda var. Diğerleri standart odalar… Oda özellikleri bildiklerimizden çok farklı değil, çay ve kahve ikram servisleri, minibar, son teknoloji TV odaların genel özellikleri. Ancak uyku konforuna ayrı bir önem verilmiş ve odalar son derece konforlu yataklarla donatılmış. Son derece sessiz bir ortamda, oldukça uygun bir fiyata, rahat bir uygun çekmek isteyenler Ibis Styles Taksim’i tercih ediyor. En üst kattaki odaların önemli bir özelliği daha var; cam tavanlar otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Ve dileyenler yıldız manzarasıyla uykuya dalabiliyor.



Mutfakta Şef Murat Güler var

Ibis Styles Taksim, yeme-içme konusunda da konuklarına özel bir hizmet sunuyor. 60 kişilik restoranında her sabah geniş bir açık büfe kahvaltı kuruluyor. Bunun dışında restoran öğle ve akşam saatlerinde A La Carte bir hizmet sunuyor. Mutfakta deneyimli Şef Murat Güler var. Uluslararası bir mönüyle hizmet veren restoranda Akdeniz Mutfağı’nın yemekleri de var. Otelde oda servisi olmadığından ayrıca bir oda servisi mönüsü yok. Ancak yine de günün her saati odasına yemek servisi isteyen konuklara çözüm sunuluyor. 60 kişi kapasitesiyle hizmet veren otel restoranında özel organizasyonlarda oturum yapısı değiştirilerek bu kapasite arttırılabiliyor. Ibis Styles Taksim’in restoranı özel partilere de ev sahipliği yaparak DJ eşliğinde eğlencenin kapılarını da konuklarına açıyor.



İş dünyasına toplantı paketleri

Ibis Styles Taksim, iki farklı toplantı paketiyle de her ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Otel bünyesinde oldukça geniş dört adet toplantı salonu mevcut. Esnek yapısıyla öne çıkan toplantı salonları birleştirilebiliyor. Ibis otellerinin toplantı konseptleri Ibis Styles Taksim’de de uygulanıyor. ‘Meet&Eeat’, ‘Meet&Sleep’ konseptli toplantı paketleri sunan otelde teknik ekipman açısından da her şey son teknoloji ürünü. Ferah ve boydan boya cam duvarlarla izole bir ortamda toplantı yapmak isteyenlere, cüzi fiyatlarla alternatifler sunan otel, yemek seçeneklerini de bu paketlere dahil edebiliyor. Kişi başı 15 Euro+KDV ’den başlayan ilk paket içerisinde, kurabiye ve alternatifli atıştırmalık seçeneklerinin bulunduğu iki kahve molası, flipchart, kırtasiye gereçleri, projeksiyon ve ücretsiz internet bulunuyor. Uzun ve yorucu toplantılar için ise kişi başı 25 Euro + KDV seçeneğiyle kurabiye seçeneklerinin bulunduğu bir kahve molası ve öğle yemeğiyle birlikte flipchart, kırtasiye seçenekleri, projeksiyon ve ücretsiz internet bulunuyor. Otelde konaklayan misafirler fitness salonundan da faydalanabiliyor. İstanbul’un kalbi Taksim’de konumlanan otel, Maçka Küçükçiftlik Park, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Dolmabahçe Sarayı gibi kültür ve sanat merkezlerinin yanı başında olmasının yanı sıra Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu gibi İstanbul’un önemli ilçelerine de çok yakın mesafesiyle bir adım öne çıkıyor.