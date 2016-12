Her Radisson Blu’da olduğu gibi Radisson Blu, İstanbul Ataköy’de de misafir memnuniyetini sağlamak için her türlü imkanı taahhüt eden “Yes I Can” kurumsal hizmet sloganı bulunuyor. Fındık, “Carlson Rezidor Otel Grubu olarak, biz en çok misafir memnuniyetine önem veriyoruz. Misafirimizin mutlu ayrılması ya da hizmetlerimizden memnun olduğuna ilişkin söylediği bir söz bizi çok memnun ediyor. “Yes I Can” tavrı kurum içerisinde de teşvik edilen bir anlayış aslında. Bu çerçevede muhteşem “Yes I Can” hikayeleri kendi içimizde de paylaşılıyor ve ödüllendiriliyor. Dolayısıyla Carlson Rezidor Otel Grubu’nun tüm otelleri başta olmak üzere Radisson Blu Hotel, Istanbul Ataköy’de de hizmet anlayışı için “Yes I Can, diyebilirim” diyor. Otelde ayrıca bölgeye gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için hem odalarda, hem de otelde ‘Radisson Blu One Touch Uygulaması’ içerisinde bilgilendirme hizmeti bulunuyor. Ayrıca otel ekibi de gelen misafirlere turizm hizmetleri sunuyor. Tüm bunların yanında, otele özel kültür paketi de bulunuyor. Bu, bölgeye gelen misafirlerin İstanbul’un tarihini anlaması, tanıması ve bilmesi; İstanbul’u keşfetmesi için hazırlanan özel bir tur paketi. Bu paket sayesinde misafirler rehber eşliğinde gezebiliyor, önemli tarihi mekanları keşfedebiliyor.