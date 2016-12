The Elysium Istanbul MGallery by Sofitel, dünyanın her yerinde kendine has özellikleri ve tarihiyle ön plana çıkan Fransız Accor Grubu’nun lüksü tanımlayan özel koleksiyon markası. Ofton İnşaat’ın geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul turizmine kazandırdığı The Elysium Istanbul MGallery by Sofitel, iş, turizm ve eğlence odaklı konaklamalar için konforlu bir alternatif sunuyor.İstanbul’un merkezi Taksim’de tarihi semt Beyoğlu’na çok yakın modern mimarisinin içerisine sakladığı eklektik tasarımlarıyla konuklarını şaşırtan The Elysium Istanbul MGallery by Sofitel, hem doğu hem de batı kültürlerini bir araya getiriyor.Otel, zarif dokusu ve mermer yapılarının şıklığıyla konuklarına enerji verici bir ortam sunuyor. Otel markasının kendi konseptine uygun olarak çağdaş bir anlayışla kullanılan kültürel mirasımıza ait figürler, konuklara lokal değerleri hissettiriyor.Çatı katından lobisine kadar farklı tasarım detayları ve derinliklerin bir araya geldiği mimarisiyle etkileyici bir şıklığa sahip olan otelde; standart, çok geniş, dubleks, junior suite, superior suite, king suite, grand suite ve penthouse tiplerinde toplam 195 oda bulunuyor. Panoramik şehir manzarasına sahip odalarda tüm olanaklar mevcut. Tıpkı daire gibi dizayn edilmiş dubleks suite odalarda ise oturma odası ve mini mutfak yer alıyor. Dolayısıyla aileler ve kalabalık gruplar için oldukça ideal.The Elysium Istanbul MGallery by Sofitel içerisinde küçük toplantı salonları, business center, Spa merkezi gibi konukların farklı ihtiyaçlarına yönelik özel alanlar bulunuyor. Seminer, lansman gibi çeşitli iş organizasyonlarına ev sahipliği yapan özel toplantı odaları yer alıyor. Tesis içerisindeki özel alanlardan biri de Elysium Spa. Bünyesindeki farklı masaj, Spa ve hamam ritüellerini barındıran bir rahatlama merkezi olarak tasarlanan alan, Charme D’orient klasik, kombo,journeys, signatures olmak üzere geniş spa mönüsüyle dikkat çekiyor. Elysium Spa, huzur veren atmosferinde geleneksel Türk Hamamı, masaj odaları, sauna, buhar odası, kapalı havuz,hidromasajlı küvet, vitamin barı ve tam donanımlı fitness salonunda ayrıcalıklı bir hizmet veriyor.Otelde her biri birbirinden farklı, şık ve zarif dekore edilmiş bir restoran, pastane köşesi ve bar bulunuyor. Otelin yeme içme kalbi olan Fanus Restaurant’ın şıkortamında Türk ve dünya mutfağından eşsiz tatlar sunuluyor. Mönüde dünya mutfağından lezzetlerin yanı sıra Türk lezzetlerine de yer verdiklerini söyleyen Yiyecek İçecek Müdürü İlker Eren, kahvaltıda sundukları puf lavaş ekmeği, mönülerindeki Boşnak gözleme, sac kavurmalı pizza, beyazkebap gibi spesiyal tatları konuklarlabuluşturduklarını anlatıyor. Yemekler Executive Chef Murat Güler ve profesyonel ekibi tarafından hazırlanıyor. Zengin bir açık büfe olarak sunulan kahvaltı servisi saat 06:30 ile hafta içi 10:30, haftasonu 11:00 saatleri arasında sürüyor. Öğle ve akşam yemekleri 12:00 ila 23:00 saatlerinde gerçekleşiyor, ancak 24 saat oda servisi mevcut. Bar bölümünde ise yerel ve uluslararası içeceklerin yanı sıra atıştırmalık seçenekleri var. Tesis içerisinde yer alan Nazende Restaurant ise Cuma veCumartesi günleri fiks mönü olarak fasıl gecelerine ev sahipliği yapıyor.