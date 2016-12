Sirene Belek Hotel, Belek Turizm Merkezi’nde, Üçkumtepesi mevkiinde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Keyifli bir tatil deneyimi için oldukça tercih edilen tesis, aynı zamanda deniz, doğa ve golf tutkunlarının özellikle tercihi oluyor. Otel, spor kampları, toplantı ve kongre alanlarında da sunduğu ayrıcalıklı hizmetle öne çıkıyor. Konum olaraksa Antalya Havalimanı’na 25 km, şehir merkezine 40 km uzaklıkta yer alıyor. Bununla birlikte tesise yürüme mesafesinde bulunan, 1350 dönümlük bir alan üzerinde hizmet veren kardeş kuruluş Antalya Golf Kulübü; 18’er çukur PGA Sultan ve The Pasha Course sahalarından oluşuyor. Her iki sahanın projesi, dünyaca ünlü ve Avrupa’nın en iyi proje-golf dizayn şirketlerinden European Golf Design imzası taşıyor. Sahaların danışmanlığı da aynı zamanda ünlü profesyonel golf oyuncusu olan David Jones tarafından yürütülüyor. Yaz sezonunda çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği otel, 2015 yılında yeniden inşa edilen büyük mini kulübü, oyun sahası ve yine geçen sezon yapılan aqua parkıyla çocuklar için keyifli bir eğlence alanı sunuyor. Yaz sezonunda da daha çok yerli misafirler tarafından tercih edilen tesis, Almanya, BDT ülkeleri ve Ortadoğu’dan da misafirler ağırlıyor. Kışın ise Avrupa’dan, özellikle İngiltere’den çok sayıda golfçü misafir ağırlanan otelde, İngiltere’nin yanı sıra İskandinav ülkeleri, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden de misafirler konaklıyor.Bir adet Palace binası, iki ve üç katlı beş villa bloğundan oluşan Sirene Belek Hotel’de toplam 426 oda ve bin adet yapak kapasiyesi bulunuyor. Yıl genelinde ultra her şey dahil bazında hizmet veren otelde, geniş ve ferah odalar dikkat çekiyor. Tesis genelindeki en küçük oda 47 metrekare alan sunuyor. Her odanın kendine ait büyük bir balkon veya terası bulunuyor. Bununla birlikte bahçe bölümünde bulunan odalar, misafirlere yeşille iç içe bir doğa ortamı sunuyor. Bu özellikle misafirlerin odalarında rahatlıkla uzun vakitler geçirebilecekleri bir zemin hazırlıyor.Sirene Belek Hotel’in mimari çiziminde Medi Mimarlık imzası, iç tasarımında ise Art Mim firmasının imzası bulunuyor. En son tadilatını 2015 yılında geçiren otel şık ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Akdeniz mimari stilinde inşa edilen otelde her detay ev konforu sunmak için hizmet ediyor. İşletme, tamamıyla misafir memnuniyeti odaklı hizmeti kendisine birinci ilke ediniyor. Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Volkan Çavuşoğlu, “Tesisin yıllardır repeat misafirlerimiz tarafından tercih edilmesinin en önemli sebebi; kendilerini burada aile ortamında hissettiren samimiyet, güleryüz ve hizmette kendilerine gösterilen yakın alakadır” diyor.