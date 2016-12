Doğunun batıyla bütünleştiği mistik şehir İstanbul’un Çengelköy kıyısındaki Sumahan on the Water Hotel’in gurme mabeyni Tapasuma, konsepti ve alışılagelmişin dışındaki tasarımıyla tarihi modernlikle buluşturuyor. Sumahan on theWater Hotel, 1800’lü yıllarda bir rakı türevi olan sumanın üretildiği tarihi bir fabrika binasında hizmet veriyor. Tapasuma da Boğaz’ın tamamına hakim manzarası, yanıbaşındaki deniz ve tarihi atmosferinde konuklarını ağırlayan otel bünyesindeki özel bir restoran. Boğazın olmazsa olmaz mevsim balıklarının yanısıra modern Türk ve Akdeniz Mutfağı’ndan sıradışı örnekleri ve leziz Türk mezelerini lokmalıklar olarak çok farklı bir konseptte sunuyor. Tapasuma’nın Executive Chef’i Gökay Çakıroğlu, konukların midelerine olduğu kadar gözlerine de hitap ediyor. Şef Gökay Çakıroğlu ile mutfak çalışmaları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.



Kendinizden bahseder misiniz, mesleğe nasıl başladınız?



Bolu Mengen’de 1976 yılında doğdum. Aşçı bir ailede yetiştim. Babam deniz yollarının baş aşçısıydı. Mesleğe stajımla beraber 1991 yılında Dedeman Hotel’de başladım, Conrad Hotel, Moda Deniz kulübü gibi yerlerde devam ettim. Babam emekli olduktan sonra gençlik yıllarımda onun yanında uluslararası gemi adamı olarak çalıştım. Sonrasında İstanbul’a geldim ve Mim Hotel İstanbul’da çalışmaya başladım. Ardından The Plaza Hotel’in açılışını yaptık ve ben askere gittim. Askerden dönünce The Marmara Taksim Hotel’de işe başladım ve orada 10 yıl çalıştıktan sonra 32 yaşımda kendimi daha geliştirmek isteyip Four Seasons Hotels’e başvuruda bulundum. Orada Demi Chef olarak işe başladım ve dört yıl görev yaptım. Mevlana’nın şu sözünü çok severim: “Hamdım, yandım, piştim.” Kabuğumu kırıp, kendi ayaklarım üstünde bir şeyler yapabileceğime inandığım için oradan ayrılıp kısa bir dönem Çadır Köşk’te bulundum. Oradan da 2012 yılında Sumahan on the Water Hotel’e geldim. Burada baş aşçı olarak çalışmaya başladım. O günden bugüne ekip olarak, çalışmalarımızı başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Profesyonel ve modern bir ekibiz. Bugüne kadar görmüş ve almış olduğumuz eğitimlerdeki bilgiyi burada kullanıyoruz. Mesleki anlamda hünerlerimizi sergiliyoruz diyebiliriz. Dönüşler çok olumlu ve güzel bir atmosferde, iyi bir iş yapıyoruz.





Siz bir şef olarak mutfakta en çok neyi yapmayı seversiniz?



Geçmiş deneyimlerime de dayanarak en çok soğuk mutfağı seviyorum. Sıcakla arasındaki farklardan biri, soğuk mutfakta dekorun daha ön planda olması. Bıçaklarla, çeşitli aletlerle daha çok haşır neşir oluyorsunuz. Sebzeleri çeşitli şekillerde keserek, harmonik düzen oluşturarak, onları hizaya getirerek değişik şeyler ortaya çıkarmayı seviyorum.





En çok tercih ettiğiniz pişirme tekniği nedir?



Ağır pişirme tekniği. Fırında ya da ızgarada olabilir ama özdeşleşerek pişen şeyleri seviyorum. Gelenekçi biriyim. Ananevi şeylere ilgi duyan biri olarak tencere yemeklerini çok seviyorum. Çünkü bana daha nostaljik, lezzetli ve vitaminli geliyor.





Kullanmayı çok sevdiğiniz bir mutfak aleti var mı?



Küçük bıçağımdan vazgeçemiyorum. Sürekli yanımda; tıpkı bir kalem, bir ekip arkadaşım gibi. O benim olmazsa olmazlarımdan.





Tapasuma’nın konseptinden kısaca bahseder misiniz?

Öğle ve akşam yemeklerinde A La Carte hizmet veriyoruz. Boğaz kenarında olmamız, balık ve deniz mahsulleri ağırlıklı bir mönü oluşturmamızı sağladı. Bir balık restoranı diyemeyiz kendimize. Zira kuzu et de var mönümüzde. A La Carte bir restoran olmamız şık sunumlar yapmamıza fırsat veriyor. Ayrıca mevsimsel ürünler kullanıyoruz. Tapasuma, iç mekanda 80 kişi olmak üzere toplam 120 kişiye kadar konuk ağırlıyor. Konumu ve tarihi yapısından ötürü misafirlerimizin yüzde 80’i yabancı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de oluyor.



Mönü oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz?

25 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bugüne kadar görmüş olduğum, bildiğim ve kendi içimden kattığım şeyler tabii oluyor. Bunları ekip arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Onların fikirleriyle harmanlayıp bir ekip işi ortaya koyuyoruz. Günümüz koşullarını, bulunduğumuz konumu ve mevsim ürünlerini göz önüne alarak mönü oluşturuyorum. Çok sayıda yabancı konuğumuz var. Türk yemeklerini modernize ederek ve çıtasını yükselterek uluslararası bir hale getirerek konuklarımızın beğenisine sunuyoruz.