BİKEM ÖĞÜNÇ Fotoğraf: Özgür Bakır

Four Seasons Hotel Bosphrous'un şık restoranı Aqua Restaurant'ın mönülerinden Sicilya Mutfağı'nın usta ismi Executive Chef Sebastiano Spiveri sorumlu. 22-28 Şubat tarihlerinde çocukluk arkadaşı Şef Prof. Giuseppe Pappalardo'yu konuk ederek, birlikte Sicilya'daki anılarını canlandıran lezzetler sunmaya hazırlanan Sebastiano Spiveri ile Aqua Restaurant'ın mutfağında bir araya geldik.



Sebastiano Spiveri'nin mutfağa olan merakı çocukluk yıllarına dayanıyor. Annesi de çok iyi bir aşçı olan Spiveri, hala onun yemeklerinin kokusuyla uyandığı Pazar sabahlarını anımsadığını söylüyor. “Benim ilhamım ve aslında bu işe başlama noktam, o pazar sabahları işte” diyen Şef, 13 yaşından beri çalışıyor. Mutfakta çalışmak ona daha cazip gelmiş ve tam 37 yılını farklı lezzetler, pişirme teknikleri, değişik kültürlerin yemekleriyle yoğurmuş. “Dünyayı dolaşarak yeni deneyimler elde ettim, profesyonel yaşantıyı okula gitmekten daha çok sevdim. Tam 37 yıldır sahadayım” diyen Sebastiano Spiveri, “Yemeğe olan ilgimin ve deneyimlerimin yanı sıra farklı pişirme tekniklerini, farklı lezzetleri öğrendim, yeni insanlarla çalışma fırsatı buldum gezdiğim ülkelerde. Bu da aslında beni adım adım geliştirdi. Geliştirmeye de devam ediyor” diye konuşuyor.



Üç yıl önce İstanbul'a demirleyen Şef Spiveri, şehri çok sevmiş. Kendi ülkesiyle de benzerliklerin olması onun ilgisini çekmiş. Deneyimlerini yönetimsel ve kültürel olarak ikiye ayıran Sebastiano Spiveri, Avustralya hariç bütün kıtalara gitmiş. Öğrendiği yeni her şeyi deneyimlerine eklemiş. Akdeniz ülkesi olması nedeniyle Türk Mutfağı'yla Sivilya Mutfağı'nın çok benzerlikler içerdiğini vurguluyor Sebastiano Spiveri.



Hızlı ve talepkar

Gastronomi Dergisi için dört farklı tabak hazırladı Şef Sebastiano Spiveri. Her biri tür olarak farklı olan ve sunumlarıyla iddialı dört tabağı bir saat gibi oldukça kısa bir sürede sundu. İşte bu nedenle çok hızlı ve pratik olduğunu özellikle vurgulamak gerek. Öte yandan, kullandığı ürünler konusunda seçici. Bir ürünün ille çok lüks olması gerekmediğini belirten Şef, “Mutfaktaki ilk önceliğim, iyi ürün kullanıyor olmak” diyor ve şöyle devam ediyor: “Benim tarzım bu yönde. Çünkü eğer ürün iyi olursa, yemeklerin de iyi olacağına inanıyorum. Sert bir şef olduğumu söyleyemem ama detaylara çok önem veriyorum. Çok seçiciyim bu konuda ve mutfakta işleyiş böyle olmalı. Beni değil, misafiri mutlu edecek şeylere dikkat ediyorum. Talepkar olduğumu kabul edebilirim. Benimle çalışmak çok kolay olmayabilir. Bu aslında personelimin kendini geliştirmesini istememle ilgili.”



Dinamik ve hızlı bir yapıya sahip olan Spiveri, İtalyan Mutfağı'nın dünyanın ilgisini çekmesini sağlayan ilk tatlara saygısını göstermek için, geleneksel yemeklere dönüşün büyük bir destekçisi. Aynı zamanda mutfakta sürekli öğrenmeyi de teşvik ediyor. Şef Sebastiano Spiveri birlikte çalıştığı genç şefleri farklı bir düşünce yapısıyla ve yeni bakış açıları geliştirerek çalışmaları için zorluyor. Yeni pişirme teknikleri, yeni ürünler kullanmaları adına çaba sarf ediyor, bunun sebebini de şöyle açıklıyor: “Dünya çok hızlı dönüyor ve koşmak gerekiyor.”



“Beni iyi bir şef yapan, takımım”

Her ne kadar sert bir imaj çizse de Sebastiano Spiveri oldukça mütevazı bir şef. Çok şanslı olduğunu çünkü Four Seasons Hotel Bosphorus'ta çok iyi bir ekiple çalıştığını belirten Spiveri, “Ne kadar iyi bir şef olursanız olun, aslında sizi siz yapan takımınızdır. Beni iyi bir şef yapan da takımım. Onlar olmasaydı ben şu anda bu röportajı yapıyor olmazdım” diye konuşuyor.



Yeni bir şey yaptığı, yeni bir mönü veya konsept oluşturduğu zaman mutlaka ekibine danışıyor Şef Sebastiano Spiveri. “Mutlaka konuşuyoruz, üzerine yaptığımız çok uzun tartışmalar sonucunda aslında ortaya bir şey çıkarıyoruz. Bu da benim çalışma stilimin bir parçası” diyen şef, “Takımın önemini vurgularken şunu da söylemeliyim, burada aslında her şeyi pişiren ben değilim; benim büyük bir ekibim var. Kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri lazım. Ben onlara yardımcı olmak, destek olmak ve onları geliştirmek için buradayım. Takım olmanın ne kadar önemli olduğuna gönülden inanan bir şefim” diyor.



İtalyan tariflerinde lokal malzemeler

Türkiye'ye özgü balık ve sebzeleri mutfağında kullanmayı çok seviyor Şef Sebastiano Spiveri. Türkiye'nin bu konuda çok zengin olduğunun altını çiziyor. Et konusunda ise aynı fikirde değil. Kendisi de bir et düşkünü değil zaten. Balık ve sebze tüketmeyi; pişirmek kadar çok seviyor üstelik. Ürünlerin tedarik aşamasında bulunduğunu ve sabah erken saatlerde balık pazarına gittiğini söylememiz sizi şaşırtmamalı, ürün kalitesine verdiği önemin altını çizmiştik zira. O da iyi ürünleri bulmak için peşinden gitmek gerektiğine inanıyor ve bu nedenle sık sık seyahat ediyor. Yerel ürün olarak mönülerinde pastırmayı kullanmayı seviyor, hatta pastırmayı balıkla da birleştiriyor. Yine sebzelerden enginar favorilerinden biri; onu da pecorino peyniriyle birleştirdiği bir salatası var. “Kullanabildiğim kadar lokal malzemeyi gerçekten kullanıyorum ama İtalya'daki tariflerle birleştiriyorum. Esas amacım da bu aslında” diyen şef, mönünün yaklaşık yüzde 90'ını lokal ürünlerle hazırlıyor. Mönüyü oluştururken Sebastiano Spiveri'ye ilham veren içinde bulunduğu mevsimin ürünleri. O ürünler için de en iyi üreticilerle, en iyi tedarikçilerle çalışmak gerektiğini düşünüyor. “Ben gerçekten mönüyü oluşturmadan önce ürünlerimi seçiyor, yıl boyunca o ürünün tedariğini sağlayabilecek iyi tedarikçiyle çalışmanın garantisini sağlıyorum. Öte yandan, mönüyü yaparken ilhamı biraz da bulunduğunuz yerden çıkma duygusu veriyor. Çok şanslı bir ülkedesiniz. İstanbul'dan çıkıp seyahat ettiğiniz zaman birbirinden farklı, sadece bölgeye özel yetiştirilen sebzeler olduğunu ben de görüyorum, tanışıyorum” diyen Şef, bu çeşitlilikten de ilham aldığını söylüyor.



Sebastiano Spiveri'ye göre farklı kültürlerin ürünlerini yerel tariflerle birleştirmek aslında bir deneyim sonucu oluşuyor. Hiç deneyime sahip olmayan şeflerin bu karışımı yapması çok da kolay değil. Bu nedenle genç şeflere şöyle bir önerisi var: “İlk önce ev usulü pişirmeyi çok iyi öğrenmeliler. Bazılarının yeteri kadar tutkusu yok. Ben 37 yıldır çalışıyorum. Hemen bir yere gelip hemen şef olmak aslında çok da mümkün değil. O deneyimin, o süzgeçten geçmeye ihtiyacı var.”